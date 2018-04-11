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Фото из Facebook: Donald Trump 11.04 14:50   MIGnews.com

Трамп ответил на предупреждение России о перехвате ракет

Президент США Дональд Трамп призвал Россию готовиться к перехвату американских ракет в Сирии. Об этом сообщили на "Радио Свобода".

В ответ на заявление России о уничтожении всех ракет, выпущеных Соединенными штатами в сторону Сирии, Трамп написал на своей странице в Twitter: "Готовься, Россия, потому что они прилетят, хорошие, новые и умные", добавив "Нельзя быть партнерами с газовым животным-убийцей, которое получает удовольствие, убивая людей".

Также, согласно информации РИА Новости, риск столкновения российских и американских военных сил в Сирии доатсточно велик.

Сегодня представитель РФ, Александр Засыпкин заявил, что Россия будет отражать все удары, совершенные Соединенными штатами в сторону Сирии.
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