Трамп ответил на предупреждение России о перехвате ракет
Президент США Дональд Трамп призвал Россию готовиться к перехвату американских ракет в Сирии. Об этом сообщили на "Радио Свобода".
В ответ на заявление России о уничтожении всех ракет, выпущеных Соединенными штатами в сторону Сирии, Трамп написал на своей странице в Twitter: "Готовься, Россия, потому что они прилетят, хорошие, новые и умные", добавив "Нельзя быть партнерами с газовым животным-убийцей, которое получает удовольствие, убивая людей".
Также, согласно информации РИА Новости, риск столкновения российских и американских военных сил в Сирии доатсточно велик.
Сегодня представитель РФ, Александр Засыпкин заявил, что Россия будет отражать все удары, совершенные Соединенными штатами в сторону Сирии.