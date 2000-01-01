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11.04 15:10   MIGnews.com

Джафари: Сирия не станет вторым Ираком

Сирия видит в Средиземном море корабли западных государств, которые ждали вето в Совете Безопасности ООН, чтобы приступить к своей агрессии, заявил сирийский постпред при ООН Башар Джаафари, передает Интерфакс.

"Мы уже видим их (западных государств - ИФ) корабли в Средиземном море, они только и ждали этого вето для того, чтобы приступить к своей агрессии", - сказал он, выступая на заседании СБ ООН по итогам трех голосований по проектам резолюций.

Джаафари призвал западные страны воздержаться от агрессии.

"Я хочу сказать западным державам, внимательно послушайте меня: ваши угрозы агрессии, ваши маневры, ваша ложь, ваш террор никогда не столкнут нас с нашего пути, с нашего стремления использовать наши права в соответствии с нашей собственной национальной конституцией и с нашим стремлением защитить нашу территориальную целостность и суверенитет".

"Мы будем противостоять любой агрессии, с какого бы то ни было источника. И мы не позволим никому, будь то постоянные или непостоянные члены Совета Безопасности, сделать с нами то, что они сделали с Ираком и Ливией", - добавил он.
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