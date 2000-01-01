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БАГАЦ лишат права признавать законы недействительными 11.04 14:05   MIGnews.com

БАГАЦ лишат права признавать законы недействительными

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетанягу поддержал инициативу министра туризма Ярива Левина, потребовавшего лишить БАГАЦ права признавать законы, принятые Кнессетом недействительными.

Ранее министр финансов Моше Кахлон дал понять, что его партия Кулану не поддержит никаких инициатив, нарушающих нынешние прерогативы БАГАЦа. Кахлон заявил, что Кулану поддержит только специфический закон, лишающий БААЦ права аннулировать решения Кнессета относительно незаконных африканских мигрантов.

Кахлон не присутствовал на встрече лидеров коалиции, обсуждавших данную проблему.

Министр образования Нафтали Беннет потребовал немедленного созыва комитета Кнессета по законодательству - с тем, чтобы тот обсудил предложение министра Левина.

Левин - и вместе с ним Нетаниягу желают внедрить так называемую британскую модель, согласно которой Верховный Cуд не может отменять законы, но может объявлять их не демократичными - и оставлять финальное решение Кнессету.

Ранее офис Нетаниягу сообщил, что потребует вновь открыть центр временного содержания Холот, в который будут направляться те мигранты, которые отказываются добровольно покинуть Израиль.
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