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11.04 13:26   MIGnews.com

Судья БАГАЦ: одна благосклонная статья в прессе - взятка

Судья Верховного Суда Израиля Анат Барон, выступая на конференции в Тель-Авиве, сообщила, что даже одна благоприятная статья в прессе о политике может рассматриваться в качестве взятки.

Судья барон полагает, что это вписывается в определение взятки - “очень трудноуловимого преступления по самой своей природе”.

Судья Барон указала на то, что законодатель установил очень широкие рамки для понятия “взятка” и не предоставил исчерпывающего списка того, что может считаться взяткой именно из-за этого ее вышеупомянутого качества.

Судья Барон сообщила: “В рамках дел о взяточничестве могут рассматриваться самые разнообразные нарушения - продвижение по работе, взятка сексом, благоприятные статьи в прессе, взятка сексом и многое другое”. Барон также сказала, что взятка может передаваться "третьему лицу” и что бенефиции от взятки могут быть получены не обязательно в день ее передачи.
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