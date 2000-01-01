США официально заявили о переговорах с КНДР

В Белом доме заявили о переговорах с Северной Кореей в целях организации торжественной двухсторонней встрече президента США Дональда Трампа и главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщили на DW.
Согласно данным агентства, 10 апреля официальный предстваитель Государственного департамента США Хезер Нойерт заявила о переговорах с КНДР, в которых участвуют несколько государственных органов США.
Как сообщалось ранее, Северная Корея готова отказаться от ядерного вооружения, предварительно обсудив это на саммите с Трампом.
Неподтвержденные источники сообщали о тайных переговорах между США и КНДР в целях организации двусторонней встречи Трампа с Ким Чен Ыном на высшем уровне, однако официальное подтверждение этого от американской стороны прозвучало впервые.