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Фото из архива 11.04 13:36   MIGnews.com

США официально заявили о переговорах с КНДР

В Белом доме заявили о переговорах с Северной Кореей в целях организации торжественной двухсторонней встрече президента США Дональда Трампа и главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщили на DW.

Согласно данным агентства, 10 апреля официальный предстваитель Государственного департамента США Хезер Нойерт заявила о переговорах с КНДР, в которых участвуют несколько государственных органов США.

Как сообщалось ранее, Северная Корея готова отказаться от ядерного вооружения, предварительно обсудив это на саммите с Трампом.

Неподтвержденные источники сообщали о тайных переговорах между США и КНДР в целях организации двусторонней встречи Трампа с Ким Чен Ыном на высшем уровне, однако официальное подтверждение этого от американской стороны прозвучало впервые.
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