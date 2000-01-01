Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Фото из Facebook: Дарья Скворцова 12.04 01:22   MIGnews.com

Женщины Саудии впервые вышли на подиум

В столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде вечером 10 апреля впервые открыли показ мод. Об этом сообщили на DW.

Многие западные дизайнеры и светские львицы выразили посетить четырехдневное мероприятие. Так, Роберто Кавалли и Жан-Поль Готье уже прибыли, однако на данном подиуме дайствуют свои ограничения: в зале могут находиться только женщины, а видео- или фото-съемка запрещена.

Такие изменения в традиционной мусульманской стране возлогают на принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, который за последние полгода разрешил женщинам водить машину, посещать футбол и распорядился откарыть первый в стране кинотеатр. Ранее аравийский принц выразил множество планов по модернизации государства, многие из которых уже начали внедряться. Так, принц пообещал, что вскоре женщины смогут основывать фирмы без согласия мужа, женская одежда станет свободнее, а столица превратится в сверхсовременный смарт- мегаполис, состоящий из новейших технологий.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:06
Нетаниягу: солдат обзывают террористами, это - абсурд
21:43
Саша Барон Коэн сыграет легенду Моссада
21:31
Юлия Скрипаль не нуждается в помощи консульства РФ
21:28
Украина и Израиль создадут рабочую группу
21:13
Путин призвал Нетаниягу не дестабилизировать Сирию
20:56
Иран поддержит Сирию в войне с Израилем и США
20:47
Пеле не поедет на ЧМ-2018 - проблемы со здоровьем
20:38
Путин говорит, что обстановка в мире становится хаотичной
20:13
В городе Дума появится военная полиция РФ
20:00
Отца певца Эяля Голана арестовали за поцелуй в щеку
19:44
Евреи до сих пор не оправились после Второй мировой
19:19
Израиль может оштрафовать Apple на 125 миллионов
19:10
Маассен говорит, что РФ осуществляла кибератаки на ФРГ
18:49
80% убитых на границе палестинцев - террористы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus