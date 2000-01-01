Женщины Саудии впервые вышли на подиум

В столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде вечером 10 апреля впервые открыли показ мод. Об этом сообщили на DW.
Многие западные дизайнеры и светские львицы выразили посетить четырехдневное мероприятие. Так, Роберто Кавалли и Жан-Поль Готье уже прибыли, однако на данном подиуме дайствуют свои ограничения: в зале могут находиться только женщины, а видео- или фото-съемка запрещена.
Такие изменения в традиционной мусульманской стране возлогают на принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, который за последние полгода разрешил женщинам водить машину, посещать футбол и распорядился откарыть первый в стране кинотеатр. Ранее аравийский принц выразил множество планов по модернизации государства, многие из которых уже начали внедряться. Так, принц пообещал, что вскоре женщины смогут основывать фирмы без согласия мужа, женская одежда станет свободнее, а столица превратится в сверхсовременный смарт- мегаполис, состоящий из новейших технологий.