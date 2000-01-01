11.04 12:11 MIGnews.com

Нетаниягу запретил министрам говорить о Сирии

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В ходе заседания военно-политического кабинета правительства Израиля премьер-министр Биньямин Нетаниягу потребовал, чтобы министры прекратили комментировать проблемы безопасности. Нетаниягу сообщил министрам, что в настоящий момент “реальность очень чувствительна”.Перед заседанием кабинета Нетаниягу провел консультации с министром обороны Авигдором Либерманом, начальником Генштаба ЦАХАЛа генералом Гади Айзенкотом, шефом военной разведки Тамиром Хейманом, командующим ВВС Амикамом Норкиным и советником по национальной безопасности Меиром Бен Шабатом.