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11.04 12:11   MIGnews.com

Нетаниягу запретил министрам говорить о Сирии

В ходе заседания военно-политического кабинета правительства Израиля премьер-министр Биньямин Нетаниягу потребовал, чтобы министры прекратили комментировать проблемы безопасности. Нетаниягу сообщил министрам, что в настоящий момент “реальность очень чувствительна”.

Перед заседанием кабинета Нетаниягу провел консультации с министром обороны Авигдором Либерманом, начальником Генштаба ЦАХАЛа генералом Гади Айзенкотом, шефом военной разведки Тамиром Хейманом, командующим ВВС Амикамом Норкиным и советником по национальной безопасности Меиром Бен Шабатом.
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