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Харедим не поддержат изгнание Ханин Зуаби из Кнессета 11.04 14:35   MIGnews.com

Харедим не поддержат изгнание Ханин Зуаби из Кнессета

Представители ультра-религиозных фракций в Кнессете дали понять представителям коалиции, что не намерены поддержать предложение НДИ о начале процесса исключения депутата Ханин Зуаби из состава членов Кнессета.

Ультраортодоксы заявляют, что отказываются от сотрудничества с Либерманом и НДИ на фоне последних столкновений вокруг закона о призыве и различных законодательных инициатив, определяющих статус религии в государстве.

В дополнение к этому, религиозные партии не намерены нарушать ранее достигнутых соглашений с Объединенным Арабским Списком - таких, как торпедирование “закона о муэдзинах” в обмен на арабское голосование за проект закона о призыве, предлагаемый харедим.

Депутат Ури Маклев (Яадут А-Тора) заявил, что попытка изгнания Зуаби из Кнессета - “популистский шаг”, который “не имеет никакого шанса на успех”.
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