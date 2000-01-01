11.04 14:35 MIGnews.com

Харедим не поддержат изгнание Ханин Зуаби из Кнессета

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Представители ультра-религиозных фракций в Кнессете дали понять представителям коалиции, что не намерены поддержать предложение НДИ о начале процесса исключения депутата Ханин Зуаби из состава членов Кнессета.Ультраортодоксы заявляют, что отказываются от сотрудничества с Либерманом и НДИ на фоне последних столкновений вокруг закона о призыве и различных законодательных инициатив, определяющих статус религии в государстве.В дополнение к этому, религиозные партии не намерены нарушать ранее достигнутых соглашений с Объединенным Арабским Списком - таких, как торпедирование “закона о муэдзинах” в обмен на арабское голосование за проект закона о призыве, предлагаемый харедим.Депутат Ури Маклев (Яадут А-Тора) заявил, что попытка изгнания Зуаби из Кнессета - “популистский шаг”, который “не имеет никакого шанса на успех”.