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Фото из архива 11.04 11:30   MIGnews.com

Россия будет блокировать удары США по Сирии

Российский посол в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия имеет право отражать все удары, совершенные Соединенными штатами в сторону Сирии. Об этом сообщили на Рамблер/Новости.

"Россия будет исполнять заявление своего президента, связанное с любой агрессией США на Сирию, сбивая американские ракеты и нанося удары по источникам огня", - сообщили в агентстве.

Ранее сирийский предствитель Башар Джаафари резко отреагировал на угрозы президента США Дональда Трампа ввести войска в ответ на химатаку 7 апреля, заявив, что Сирия не допустит повторения сценария Ирака и Ливии.
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