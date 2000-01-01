Россия будет блокировать удары США по Сирии

Российский посол в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия имеет право отражать все удары, совершенные Соединенными штатами в сторону Сирии. Об этом сообщили на Рамблер/Новости.
"Россия будет исполнять заявление своего президента, связанное с любой агрессией США на Сирию, сбивая американские ракеты и нанося удары по источникам огня", - сообщили в агентстве.
Ранее сирийский предствитель Башар Джаафари резко отреагировал на угрозы президента США Дональда Трампа ввести войска в ответ на химатаку 7 апреля, заявив, что Сирия не допустит повторения сценария Ирака и Ливии.