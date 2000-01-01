11.04 11:15 MIGnews.com

Иранцы опубликовали фотографии разбомбленной в Сирии базы

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Иранские СМИ публикуют снимки базы Т4, подвергшейся атаке израильских ВВС 9 апреля.В результате атаки, по всей видимости, уничтожена база иранских беспилотников.В ходе воздушных ударов по Т4 погибли 14 военных.Т4 расположена в нескольких сотнях километров от граицы с Изралем, между Хомсом и Пальмирой. На базе дислоцированы сирийские и иранские силы, а также небольшое российское подразделение.Т4 играет критически важную роль на ближневосточном театре военных действий. Она расположена в сирийской секции воздушного коридора связывающего Тегеран с Ливаном и средиземноморским побережьем.