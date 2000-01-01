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Фото из Facebook: Bashar Al-jafari 11.04 11:00   MIGnews.com

Сирия: мы не допустим повторения Ирака и Ливии

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что не допустит повторения сценария Ирака и Ливии в стране.

"Мы никому не позволим — постоянному или непостоянному члену СБ(совета безопасности ред.) —сделать с нами то, что они сделали с Ираком и Ливией", - передали слова Джаафари в Life.Новости.

Представитель Сирии дабавил, что "угрозы агрессии, ложь и терроризм" запада не заставят страну сойти "с пути наших прав и выполнения наших обязательств в соответствии с национальной конституцией".

Также Джаафари подчеркнул ,что Сирия будет защищать свой сувернитет и териториальную целостность.

Ранее сообщалось, что кортеж главы Сирии Башара Асада был замечен при выезде из Дамаска в направлении Ливии. Предполагается, что выезд Асада связан с угрозами США.

Напомним, 9 апреля президент США Дональд Трамп заявил о намерении развернуть полномасштабную военную операцию в Сирии после химичемкой атаки 7 апреля в городе Дума. Позже Австралия заявила, что, в случае накаления обстановки между Сирией и США, Австралия поддержит Трампа.
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