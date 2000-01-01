11.04 12:27 MIGnews.com

Малала Юсуфзай стала самым молодым послом мира ООН

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19-летняя пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, выступающая за доступность образования для женщин, стала самым молодым послом мира в истории Организации Объединенных Наций.В ООН Юсуфзаи будет заниматься вопросами образования для девочек. Церемония ее посвящения состоялась в Совете по опеке ООН с участием генерального секретаря организации Антониу Гутерриша.Девушка уже в свои 19 лет девушка является лауреатом Нобелевской премии мира. В 13 лет она пережила нападение боевиков."Вы не только героиня, но также очень преданный и великодушный человек, который обладает удивительными качествами, – сказал Гутерриш в своем обращении к новой посланнице мира. – Вы были удостоены Нобелевской премии, признаны всеми и остаетесь такой же простой и открытой в общении".Юсуфзаи поблагодарила генерального секретаря, подчеркнув, что образование имеют право получить все дети, "особенно девочки".Малала Юсуфзаи стала известной в 11 лет благодаря своему блогу, в котором она критиковала стремление талибов установить законы шариата в округе Сват на ее родине в провинции Хайбер-Пахтунхва. В октябре 2012 года в школьном автобусе боевики ранили ее в голову и в шею. Девочка выжила, прошла курс реабилитации и вернулась к правозащитной деятельности.В 2014 году Малалу Юсуфзаи удостоили Нобелевской премии мира вместе с Кайлашем Сатьяртхи из Индии, который выступает за права детей. Юсуфзаи стала самым молодым нобелевским лауреатом в истории.