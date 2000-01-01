11.04 09:57 MIGnews.com

Мэй и Трамп едины в отношении России и Сирии

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела переговоры с президентом США Дональдом Трампом и согласилась с тем, что сейчас существует "окно возможностей", чтобы убедить Россию разорвать отношения с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщает пресс-служба Мэй.Пресс-секретарь премьер-министра сказала, что Трамп поблагодарил Мэй за поддержку, оказанную после военной операции США в Сирии против режима Асада на прошлой неделе.В результате сдвига в стратегии Вашингтона на прошлой неделе американские ракеты поразили сирийскую авиабазу в ответ на химическую атаку со стороны сирийских военных, в которой погибли десятки мирных жителей. Сирийское правительство отрицает свою причастность к химатаке.Трамп ранее не проявлял желания выступать против сирийского лидера, но нападение усилило ожидания того, что он теперь готов принять более жесткую, чем ожидалось, позицию в отношении России, главного сторонника Асада.