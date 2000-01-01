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Южная Корея предостерегает о провокациях со стороны КНДР | Фото: Thinkstock11.04 08:20   MIGnews.com

Южная Корея предостерегает о провокациях со стороны КНДР

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи предостерег во вторник, 11 апреля, о "более серьезных провокациях" со стороны Северной Кореи. Отметим, что на Корейском полуострове возросла напряженность из-за беспокойства, что КНДР может провести испытание своей военной техники в ближайшие дни.

Ударная группа ВМС США, возглавляемая авианосцем с ядерным носителем, направляется в западную часть Тихого океана на фоне разговоров о военных действиях США, которые набирают обороты после атаки США на прошлой неделе в Сирии.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хван Киоан приказал военным усилить мониторинг деятельности КНДР и обеспечить тесную связь с союзником США.

"Возможно, КНДР может начать масштабные провокации, такие как ядерное испытание, приуроченное к различным юбилеям, включая Высшее народное собрание", - сказал Хванг, исполняющий обязанности лидера с тех пор, как бывшему президенту Пак Кын Хе был объявлен импичмент.

Северная Корея созывает сессию Верховного народного собрания во вторник, 11 апреля, одну из своих двухгодичных сессий, на которой объявляются крупные назначения, и официально утверждаются цели государственной политики.
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