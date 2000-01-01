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ЕС продлил на год санкции против Ирана | Фото: Thinkstock12.04 07:19   MIGnews.com

ЕС продлил на год санкции против Ирана

Евросоюз продлил на год действие санкций против Ирана, связанных с нарушением прав человека, под которые подпадают 82 человека и одно юридическое лицо.

"Совет 11 апреля 2017 года продлил до 13 апреля 2018 года ограничительные меры в ответ на серьезные нарушения прав человека в Иране", — сообщается в коммюнике Совета ЕС.

ЕС напоминает, что санкции включают запрет на поездки в ЕС и заморозку активов 82 человек и одного юрлица, а также запрещают экспорт в Иран оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий и для отслеживания телекоммуникаций.

Эти санкции были введены в 2011 году и не подпадают под договоренности, связанные с Совместным всеобъемлющим планом действий по решению иранской ядерной проблемы.
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