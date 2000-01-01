11.04 20:59 MIGnews.com

Ле Пен и Макрон - фавориты президентской гонки

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Лидер ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен и надпартийный кандидат Эмманюэль Макрон сохраняют лидерство в первом туре президентских выборов во Франции. Таковы результаты опубликованного опроса общественного мнения, проведенного службой Elabe.В поддержку кандидатов готовы высказаться порядка 23% французских избирателей. Замыкает тройку лидеров предвыборного марафона экс-премьер, кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон - он может получить порядка 19% голосов.В то же время состоянием на 11 апреля из троих фаворитов наиболее серьезные шансы одержать победу в решающем втором туре имеет Эмманюэль Макрон.Однако эксперты предупреждают: возможны сюрпризы, так как многие из опрошенных Elabe французских избирателей заявили, что готовы отдать свой голос молодому политику, но при этом не уверены окончательно в своем выборе, поэтому в решающий день он может получить меньше голосов, чем прогнозируют соцопросы. Что же касается "верности" электората остальных кандидатов, то 83% высказавшихся в поддержку Марин Ле Пен и 77% сторонников Фийона заявили, что их выбор окончателен.