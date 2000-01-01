Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Ле Пен и Макрон - возглавляют президентскую гонку | Фото: AFP11.04 20:59   MIGnews.com

Ле Пен и Макрон - фавориты президентской гонки

Лидер ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен и надпартийный кандидат Эмманюэль Макрон сохраняют лидерство в первом туре президентских выборов во Франции. Таковы результаты опубликованного опроса общественного мнения, проведенного службой Elabe.

В поддержку кандидатов готовы высказаться порядка 23% французских избирателей. Замыкает тройку лидеров предвыборного марафона экс-премьер, кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон - он может получить порядка 19% голосов.

В то же время состоянием на 11 апреля из троих фаворитов наиболее серьезные шансы одержать победу в решающем втором туре имеет Эмманюэль Макрон.

Однако эксперты предупреждают: возможны сюрпризы, так как многие из опрошенных Elabe французских избирателей заявили, что готовы отдать свой голос молодому политику, но при этом не уверены окончательно в своем выборе, поэтому в решающий день он может получить меньше голосов, чем прогнозируют соцопросы. Что же касается "верности" электората остальных кандидатов, то 83% высказавшихся в поддержку Марин Ле Пен и 77% сторонников Фийона заявили, что их выбор окончателен.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:56
Американца оштрафовали за выгул питона без поводка
21:32
270 палестинцам разрешили въезжать в Израиль на своих авто
20:25
Анализы показали, что в Идлибе использовался зарин
19:48
В Тель-Авиве загорелся кинотеатр. Видео  
19:20
Путин об отношении Запада к Москве: Россия готова потерпеть
19:19
"Смоуки" возвращаются в Израиль с 4 концертами
19:10
Лукашенко осудил ракетные удары США по Сирии
18:55
Протест в Сирии под крики "Смерть Штатам! Смерть Израилю!"
18:15
Путин: ситуация с химоружием напоминает 2003 год в Ираке
18:10
Путин: у РФ есть данные о провокациях с химоружием в Сирии
18:03
"Отношения Иордании и Египта с Израилем особые"
17:10
“Большая семерка” призвала РФ выбрать между Западом и Асадом
16:52
В Тель-Авиве появятся электровелосипедные инспекторы
16:31
Из-за драки мигрантов во Франции сгорел лагерь беженцев
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus