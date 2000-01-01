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president.gov.by 11.04 19:10   MIGnews.com

Лукашенко осудил ракетные удары США по Сирии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ракетные удары США по Сирии. Он заявил, что государствам непозволительно решать внутренние вопросы за счет "агрессивной внешней политики".

Также Лукашенко отметил, что информация о произошедшей в сирийской провинции Идлиб химатаке противоречивая, потому, прежде чем наносить удар, необходимо было разобраться в ситуации.

“Сегодня Америка в одиночку и даже со своими ближайшими натовскими союзниками не сможет перевернуть или управлять всем миром. Надо ограничить аппетиты и заниматься тем, где очень большие твои интересы. А они — в Северной Америке прежде всего”, - приводит слова белорусского лидера его пресс-служба

Кроме того, глава республики указал на то, что президент США Дональд Трамп старается исполнять данные американцам во время предвыборной кампании обещания, но их реализацию тормозит политическая элита страны. «И тогда, чтобы решить внутриполитические вопросы и понравиться людям, нажимают на кнопку», - сказал Лукашенко.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами по военному аэродрому “Шайрат” в провинции Хомс, утверждая, что с него была проведена химическая атака в Идлибе.
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