11.04 18:15 MIGnews.com

Путин: ситуация с химоружием напоминает 2003 год в Ираке

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Ситуация с американскими ударами по Сирии сильно напоминают события 2003 года, когда министр обороны США Коллин Пауэл тряс пробиркой с белым порошком в ООН. Так он пытался доказать, что в Ираке якобы обнаружено химическое оружие. О том, что одно напоминает другое, президент России Владимир Путин рассказал своему итальянскому коллеге Серджо Маттарелло в Кремле."Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: "Скучно, девочки — это мы уже все видели, наблюдали", — подчеркнул Путин.Иракская провокация, которую предпринял Вашингтон, по мнению президента России, стала началом для военной кампании против Ирака, которая закончилась разрушением страны, а также ростом террористической угрозы со стороны террористического "Исламского государства", сообщает Интерфакс.Владимир Путин заявил, что боевики в Сирии готовят новую провокацию с применением химического оружия в Идлибе, чтобы обвинить в химатаке Дамаск. Подобные провокации, подчеркнул глава российского государства, готовятся и в других сирийских регионах, в том числе в южных пригородах Дамаска.Москва обратится в соответствующие структуры ООН в Гааге с тем, чтобы провести тщательное расследование инцидента с применением химоружия в сирийской провинции Идлиб.Путин считает, что любое проявление подобного рода достойно того, чтобы его тщательно расследовать.В начале апреля от химического отравления в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб погибли около сотни человек. Дамаск пояснил, что химические вещества могли храниться и производиться на оружейном заводе боевиков, который уничтожила сирийская авиация. При этом шведские специалисты уже уличили "Белые каски" в съемке фальшивых видео о химатаках в СирииВашингтон заявил, что именно Дамаск применил химоружие против мирных жителей. США нанесли 59 ракетами "Томагавк" удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. Американской целью стал аэродром, с которого, как считают американские власти, были нанесены удары по Хан-Шйхуну в Идлибе. При этом утверждается, что была уничтожена пятая часть всей сирийской авиации. С другой стороны, удар по Шайрату обошелся американскому налогоплательщику в 600 миллионов долларов. И 26 ракет так и не долетели до цели. При этом в Вашингтоне признали, что с курса сбилась лишь одна ракета. При этом Белый дом пригрозил Дамаску повторением атак.