11.04 19:20 MIGnews.com

Путин об отношении Запада к Москве: Россия готова потерпеть

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Президент России Владимир Путин объяснил, почему страны Запада возводят Россию в ранг общего врага, передает РИА Новости.По словам российского лидера, страны Запада хотят извиниться перед США за критику победившего на американских президентских выборах миллиардера-республиканца Дональда Трампа в ходе избирательной кампании.“Для чего это происходит? Все хотят восстановить отношения с западным сообществом после того, как благодаря бывшей администрации США многие европейские страны заняли такую антитрамповскую позицию в ходе избирательной кампании. Очень хорошая платформа для консолидации — Сирия, Россия. Есть общий враг — замечательно”, — заявил Путин.Глава государства при этом выразил надежду на позитивное развитие взаимодействия Москвы и Запада.“Мы готовы потерпеть, но мы надеемся, что это все-таки выйдет на какой-то позитивный тренд взаимодействия”, — резюмировал он