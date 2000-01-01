11.04 18:10 MIGnews.com

Путин: у РФ есть данные о провокациях с химоружием в Сирии

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Россия располагает данными о том, что в Сирии готовятся новые провокации, чтобы обвинить сирийские власти в использовании химического оружия, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Италии Серджо Маттареллой, сообщает ТАСС.“У нас есть информация от различных источников, что подобные провокации — а я по-другому их назвать не могу, — готовятся и в других регионах Сирии, в том числе южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить какое-то вещество и обвинить сирийские официальные власти”, — сказал он.США 6 апреля нанесли удар по сирийскому аэродрому, выпустив 59 крылатых ракет. Целью удара был аэродром Шайрат, с которого, по мнению американских властей, были совершены химатаки в провинции Идлиб.Россия после этого приостановила действие меморандума о предотвращении инцидентов с США в Сирии.