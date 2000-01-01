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Официальный сайт МИД РФ 12.04 05:22   MIGnews.com

Главы МИД Сирии и Ирана посетят Москву в конце недели

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министры иностранных дел Сирии и Ирана посетят Москву в конце недели, передает РИА Новости.

“В конце недели в Москве запланирована трехсторонняя встреча глав МИД РФ Сергея Лаврова, главы МИД Сирии Валида Муаллема и главы МИД Ирана Мухаммада Джавада Зарифа”, — сказала она.

Ранее сообщалось, что МИД России надеется на продуктивные переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
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