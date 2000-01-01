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Flickr.com | Фото: Thinkstock11.04 17:10   MIGnews.com

“Большая семерка” призвала РФ выбрать между Западом и Асадом

Страны G7 призвали РФ “повлиять на президента Башара Асада” ради разрешения конфликта в Сирии. Также они заявили, что Россия и Иран должны побудить Дамаск выполнить его обязательства по химическому разоружению и соблюдению режима прекращения огня.

Резолюция “большой семерки” была принята сегодня по итогам встречи в итальянской Лукке.

“У России есть потенциал для того, чтобы помочь в решении конфликта, сделать Сирию стабильной и единой, а также для того, чтобы одержать победу над „Исламским государством“, — говорится в документе.

Главы МИД отметили, что готовы сотрудничать с Москвой по Сирии в том случае, если та “использует свое влияние на Дамаск”, передает Bloomberg.

Кроме того, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что России придется выбирать между отношениями с США и странами Запада и с президентом Сирии Башаром Асадом и Ираном.

“Мы хотим облегчить страдания сирийского народа. Россия может быть частью такого будущего и играть важную в нем роль, либо может продолжать поддерживать Асада и Иран”, — приводит его слова Associated Press.

Тиллерсон добавил, что в Вашингтоне не делают прогнозов о сроках урегулирования сирийского конфликта, однако Запад уверен, что власть в Дамаске вскоре сменится.
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