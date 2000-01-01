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скриншот с видео YouTube 11.04 14:17   MIGnews.com

Страны G7 не приняли решения о санкциях против России

Министры иностранных дел стран G7 на саммите в Лукке (Италия) не приняли решения о расширении санкций против России, сообщают западные СМИ со ссылкой на главу МИД Франции Жан-Марка Эро.

При этом, по его словам, министры, обсуждая сирийскую тему, согласились, что будущее Сирии не должно быть связано с президентом Башаром Асадом.

Отметим, агентство Bloomberg сообщает, что вопрос о расширении санкций в отношении Москвы вообще не обсуждался на саммите G7.

В "большую семерку" (G7) входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Ранее газета The Times сообщала, что Великобритания намерена добиваться от партеров по G7 введения новых санкций против России за поддержку сирийского режима, который, по ее мнению, применил химическое оружие в провинции Идлиб.

Предложения об ужесточении санкций в отношении России звучали и в Вашингтоне.


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