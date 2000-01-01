11.04 14:17 MIGnews.com

Страны G7 не приняли решения о санкциях против России

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Министры иностранных дел стран G7 на саммите в Лукке (Италия) не приняли решения о расширении санкций против России, сообщают западные СМИ со ссылкой на главу МИД Франции Жан-Марка Эро.При этом, по его словам, министры, обсуждая сирийскую тему, согласились, что будущее Сирии не должно быть связано с президентом Башаром Асадом.Отметим, агентство Bloomberg сообщает, что вопрос о расширении санкций в отношении Москвы вообще не обсуждался на саммите G7.В "большую семерку" (G7) входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.Ранее газета The Times сообщала, что Великобритания намерена добиваться от партеров по G7 введения новых санкций против России за поддержку сирийского режима, который, по ее мнению, применил химическое оружие в провинции Идлиб.Предложения об ужесточении санкций в отношении России звучали и в Вашингтоне.