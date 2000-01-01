11.04 13:49 MIGnews.com

Обострение в отношениях между Пакистаном и Индией

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Индия предостерегла Пакистан о серьезных последствиях для их двусторонних отношений, если он казнит отставного индийского военно-морского офицера, осужденного за шпионаж и саботаж.Министр иностранных дел Сушма Сварадж во вторник, 11 апреля, заявил взволнованным депутатам парламента, что Индия займется вопросом с Пакистаном на самом высоком уровне, чтобы добиться правосудия по отношению к Кульбхушану Джадхаву.Кульбхушан Джадхав был арестован Пакистаном в прошлом году и осужден пакистанским военным трибуналом на этой неделе.