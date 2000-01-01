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flickr 11.04 11:54   MIGnews.com

КНДР: Присутствие авианосца США у полуострова возмутительно

Северная Корея обещает жесткое противодействие любым военным действиям, которые могут последовать за решением США направить авианосец "Карл Винсон" и боевую группу к берегам Корейского полуострова.

"Мы будем считать США полностью ответственными за катастрофические последствия, которые повлекут за собой их возмутительные действия", - цитирует пресс-секретаря министерства иностранных дел Центральное агентство новостей Кореи.

Ударная группа ВМС США, возглавляемая авианосцем с ядерным носителем, направляется в западную часть Тихого океана на фоне разговоров о военных действиях США, которые набирают обороты после атаки США на прошлой неделе в Сирии.

Отметим, что на Корейском полуострове возросла напряженность из-за беспокойства, что КНДР может провести испытание своей военной техники в ближайшие дни.
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