КНДР: Присутствие авианосца США у полуострова возмутительно
Северная Корея обещает жесткое противодействие любым военным действиям, которые могут последовать за решением США направить авианосец "Карл Винсон" и боевую группу к берегам Корейского полуострова.
"Мы будем считать США полностью ответственными за катастрофические последствия, которые повлекут за собой их возмутительные действия", - цитирует пресс-секретаря министерства иностранных дел Центральное агентство новостей Кореи.
Ударная группа ВМС США, возглавляемая авианосцем с ядерным носителем, направляется в западную часть Тихого океана на фоне разговоров о военных действиях США, которые набирают обороты после атаки США на прошлой неделе в Сирии.
Отметим, что на Корейском полуострове возросла напряженность из-за беспокойства, что КНДР может провести испытание своей военной техники в ближайшие дни.