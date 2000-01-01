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flickr/Prime Minister of Israel 11.04 11:23   MIGnews.com

Нетаниягу: Буферная зона вдоль границ с Сирией и Иорданией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступает за создание безопасной буферной зоны между Израилем, Иорданией и Сирией в рамках любой будущей резолюции о прекращении шестилетней сирийской гражданской войны, как сообщает The Algemeiner.

Согласно сообщению израильской газеты Haaretz, Нетаниягу обратился к этому вопросу на недавних переговорах с официальными лицами администрации США и другими международными структурами в качестве средства поддержания региональной стабильности, а также для сдерживания силы Ирана и террористической группировки "Хизбалла" на безопасном расстоянии от израильской территории. В сообщении говорится, что премьер-министр настаивает на создании буферной зоны на сирийской стороне границы, обеспеченной силами, отличными от сил Еврейского государства.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным в прошлом месяце премьер-министр Нетаниягу также решительно выступил против иранских войск и поддерживаемых Ираном боевиков "Хизбаллы", многие из которых вооружены тяжелой артиллерией российского производства, действующей в Сирии вблизи северной границы Израиля.

Лоббирование Нетаниягу буферной зоны произошло после неожиданного военного удара президента Дональда Трампа по авиабазе в Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку режима Башара аль-Асада, в результате которой погибли по меньшей мере 86 сирийцев, в том числе 30 детей. Биньямин Нетаниягу выразил полную поддержку Израилем американской атаки.

Посол США в ООН Никки Хейли заявила в воскресенье, что вытеснение иранского влияния из Сирии и устранение Асада - вот главные приоритеты для администрации Трампа.

Коалиция российских, иранских и проиранских сил, преданных Асаду, заявила в воскресенье, что американский удар "пересек черту" и что члены коалиции отреагируют на любую новую агрессию и усилят поддержку режима Асада.
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