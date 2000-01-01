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В парламент Японии собрались внести законопроект о ЧС 11.03 10:16   MIGnews.com

В парламент Японии собрались внести законопроект о ЧС

Правительство Японии в ходе заседания одобрило проект закона о чрезвычайной ситуации в стране в случае необходимости из-за распространения нового коронавируса.

Как отмечается, одобренный законопроект регулирует объявление премьер-министром страны чрезвычайного положения, которое может состоять из следующих мер: рекомендации к самоизоляции граждан, приостановка занятий в школах, отказ от посещения собраний и мест большого скопления людей, формирование в экстренном порядке медучреждений. При необходимости для этих целей могут воспользоваться землей и зданиями без согласия владельцев, пишет Straitstimes.

13 марта законодатели могут принять документ.


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