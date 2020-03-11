11.03 20:05 MIGnews.com
Кнессет: принятие присяги могут отменить
В Кнессете проконсультируются, стоит ли проводить церемонию приведения к присяге на фоне распространения коронавируса.
Об этом сообщает Kan.
Такое решение приняли после того, как Министерство здравоохранения и премьер-министр Биньямин Нетаниягу озвучили новые указания.
В частности, запрещено проводить собрания
, в которых участвуют более 100 человек. Что примечательно, ранее сообщалось, что новоизбранные депутаты Кнессета будут приносить присягу в закрытом режиме.
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