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Кнессет: принятие присяги могут отменить | Фото:11.03 20:05   MIGnews.com

Кнессет: принятие присяги могут отменить

В Кнессете проконсультируются, стоит ли проводить церемонию приведения к присяге на фоне распространения коронавируса.

Об этом сообщает Kan.

Такое решение приняли после того, как Министерство здравоохранения и премьер-министр Биньямин Нетаниягу озвучили новые указания.

В частности, запрещено проводить собрания, в которых участвуют более 100 человек. Что примечательно, ранее сообщалось, что новоизбранные депутаты Кнессета будут приносить присягу в закрытом режиме.




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