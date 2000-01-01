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Перец: не подам руки правому правительству Нетаниягу 11.03 14:12   MIGnews.com

Перец: не подам руки правому правительству Нетаниягу

Лидер партии Авода Амир Перец развеял распространившиеся в социальных сетях слухи о том, что партия может присоединиться к правительству Ликуда.

Перец заявил: “Мы продолжим наши усилия по формированию нового правительства - чем быстрее, тем лучше. Я встретился с председателем Кахоль Лаван Бени Ганцем и мы договорились о продолжении нашего стратегического сотрудничества. Я не намерен подавать руки узкому правительству правых во главе с Нетаниягу, это противоречит моим идеологическим установкам. Еще до выборов я представил план замены Нетаниягу, и мы пойдем по этому пути”.


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