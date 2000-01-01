Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Путин: США желают держать Украину, и чтобы за это платила РФ 11.03 23:44   MIGnews.com

Путин: США желают держать Украину, и чтобы за это платила РФ

Власти США желают держать Украину по "внешним управлением", но так, чтобы за это платила Россия, заявил в интервью специальному проекту "20 вопросов Владимиру Путину" российский президент. Именно этим объясняется то, что США не дают достроить "Северный поток-2".

Американцы хотят контролировать Украину, поэтому всячески "обхаживают" ее. Но при этом содержать ее намерены на российские деньги.

"За счет транзитных денег, чтобы Украина хоть чего-то там получала от нас", - пояснил Путин. Он добавил, что сами США ничего инвестировать в Украину не хотят.

Но при этом Путин согласен на данный сценарий. Он пояснил, что потребление газа в Европе растет, и Россия продолжит поставлять его через территорию Украины, пусть и в меньших объемах. С Украиной подписан соответствующий договор, а введенные против "Северного потока-2" санкции должны быть сняты.

Если США оставят свои санкции, то это будет значить, что они намерены обеспечить конкуренцию для своего сжиженного газа. То есть они заведомо ведут себя нечестно, так как пытаются ухудшить положение европейских потребителей газа. Но никакого превосходства американцев над всеми на самом деле нет.

"Господь всех создал одинаковыми с одинаковыми правами", - вывел формулу российский лидер.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:05
Билли Айлиш разделась на концерте в знак протеста
23:11
ЕК создаст инвестфонд для поддержки экономики
22:23
Чарли Шина обвинили в изнасиловании подростка  
22:06
Тель-Авив: стало известно о состоянии одного из зараженных
21:48
Из-за коронавируса в Киеве вводят ограничения
21:35
Орли Леви-Абукасис угрожают расправой
21:30
Украинки совершили акт вандализма в Ватикане
21:22
Коронавирус в Израиле: уже 97 зараженных
21:12
Коронавирус в Италии: за день – 196 жертв
21:07
Продление санкций ЕС против РФ рассмотрят позже
20:56
Маршрут еще одного зараженного в Израиле
20:40
Театры и кинотеатры – под угрозой закрытия из-за ограничений
20:25
Число зараженных в Израиле достигло 85
20:20
Нетаниягу и Минздрав пожилым людям: будьте осторожны
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus