11.03 23:44 MIGnews.com

Путин: США желают держать Украину, и чтобы за это платила РФ

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Власти США желают держать Украину по "внешним управлением", но так, чтобы за это платила Россия, заявил в интервью специальному проекту "20 вопросов Владимиру Путину" российский президент. Именно этим объясняется то, что США не дают достроить "Северный поток-2".Американцы хотят контролировать Украину, поэтому всячески "обхаживают" ее. Но при этом содержать ее намерены на российские деньги."За счет транзитных денег, чтобы Украина хоть чего-то там получала от нас", - пояснил Путин. Он добавил, что сами США ничего инвестировать в Украину не хотят.Но при этом Путин согласен на данный сценарий. Он пояснил, что потребление газа в Европе растет, и Россия продолжит поставлять его через территорию Украины, пусть и в меньших объемах. С Украиной подписан соответствующий договор, а введенные против "Северного потока-2" санкции должны быть сняты.Если США оставят свои санкции, то это будет значить, что они намерены обеспечить конкуренцию для своего сжиженного газа. То есть они заведомо ведут себя нечестно, так как пытаются ухудшить положение европейских потребителей газа. Но никакого превосходства американцев над всеми на самом деле нет."Господь всех создал одинаковыми с одинаковыми правами", - вывел формулу российский лидер.