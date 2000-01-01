11.03 10:37 MIGnews.com

Замглавы Минздрава Великобритании заразилась COVID-19

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Замглавы Минздрава Великобритании и депутат-консерватор Надин Доррис заразилась коронавирусом.Доррис заявила, что после положительного теста на смертельный вирус она приняла все рекомендуемые меры предосторожности и самоизолировалась дома.Сейчас органы здравоохранения Англии отслеживают людей, с которыми она контактировала, чтобы предотвратить дальнейшие случаи заражения.По последним данным, в Великобритании от COVID-19 умерли 6 человек. Также там насчитали 382 случая заражения коронавируса.