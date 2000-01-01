Турция осудила закон о гражданстве, принятый Кнессетом
Турция осудила решение парламента Израиля (Кнессет), одобрившего законопроект, предоставляющий МВД право на аннулирование вида на жительство любого лица, подозреваемого в причастности к терактам и представляющего угрозу безопасности Израиля.
Об этом в воскресенье, 11 марта сообщает Daily Sabah.
В заявлении МИД Турции говорится, что с момента оккупации Восточного Иерусалима в 1967 году аннулирован вид на жительство у тысяч палестинцев, проживавших в священном городе.
Анкара также заявляет о недопустимости шагов по изменению этнической карты Восточного Иерусалима, и игнорированию основополагающих прав палестинцев.
Во внешнеполитическом ведомстве действия властей Израиля назвали незаконными.