11.03 10:47 MIGnews.com

Турция осудила закон о гражданстве, принятый Кнессетом

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Турция осудила решение парламента Израиля (Кнессет), одобрившего законопроект, предоставляющий МВД право на аннулирование вида на жительство любого лица, подозреваемого в причастности к терактам и представляющего угрозу безопасности Израиля.Об этом в воскресенье, 11 марта сообщает Daily Sabah.В заявлении МИД Турции говорится, что с момента оккупации Восточного Иерусалима в 1967 году аннулирован вид на жительство у тысяч палестинцев, проживавших в священном городе.Анкара также заявляет о недопустимости шагов по изменению этнической карты Восточного Иерусалима, и игнорированию основополагающих прав палестинцев.Во внешнеполитическом ведомстве действия властей Израиля назвали незаконными.