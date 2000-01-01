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Турция осудила закон о жительстве, принятый Кнессетом | Фото:11.03 10:47   MIGnews.com

Турция осудила закон о гражданстве, принятый Кнессетом

Турция осудила решение парламента Израиля (Кнессет), одобрившего законопроект, предоставляющий МВД право на аннулирование вида на жительство любого лица, подозреваемого в причастности к терактам и представляющего угрозу безопасности Израиля.

Об этом в воскресенье, 11 марта сообщает Daily Sabah.

В заявлении МИД Турции говорится, что с момента оккупации Восточного Иерусалима в 1967 году аннулирован вид на жительство у тысяч палестинцев, проживавших в священном городе.

Анкара также заявляет о недопустимости шагов по изменению этнической карты Восточного Иерусалима, и игнорированию основополагающих прав палестинцев.

Во внешнеполитическом ведомстве действия властей Израиля назвали незаконными.
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