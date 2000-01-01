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Израиль откажется от места в Совете Безопасности 11.03 10:02   MIGnews.com

Израиль откажется от места в Совете Безопасности

По сообщениям в израильской прессе, Израиль откажется от места в Совете Безопасности, которое он рассчитывал получить в этом году.

За место в СБ борются Израиль, Бельгия и Германия. Попытки израильских дипломатов уговорить конкурентов выйти из процесса выборов не увенчались успехом.

Для того, чтобы стать временным членом Совета Безопасности государство должно получить минимум две трети голосов членов Генассамблеи ООН. Против Израиля, как правило, создается “автоматическое большинство” во главе с Палестинской автономией и Лигой Арабских Государств.

Официально Израиль еще не объявил о своем отказе, но МИД полагает, что предпочтительнее сделать это сейчас - из-за низких шансов на успех.
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