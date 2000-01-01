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Либерман: настал момент истины 11.03 09:01   MIGnews.com

Либерман: настал момент истины

Министр обороны Израиля и лидер НДИ Авигдор Либерман прокомментировал коалиционный кризис из-за закона о призыве харедим.

Либерман, перед тем, как Биньямин Нетаниягу собрал для обсуждения ситуации лидеров фракций харедим заявил: “В жизни есть моменты, когда нужно делать то, во что веришь, а не то, что выгодно”.

В ближайший четверг, 15 марта - последний срок принятия государственного бюджета на 2019 год. Голосование по нему должно начаться двумя днями ранее. Моше Кахлон предупредил, что если бюджет не будет принят, Израиль встретит Песах без министра финансов. . Это означает развал правительства и досрочные выборы.
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