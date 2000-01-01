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Трамп верит в обещание КНДР не проводить ядерные испытания | Фото:11.03 09:48   MIGnews.com

Трамп верит в обещание КНДР не проводить ядерные испытания

Президент США Дональд Трамп верит в то, что Пхеньян откажется от проведения ракетных и ядерных испытаний на время подготовки и проведения двусторонних американо-северокорейских переговоров на высшем уровне.

Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter, сообщает в воскресенье, 11 марта Deutsche Welle.

"Северная Корея не проводила ракетные испытания с 28 ноября 2017 года и обещала не делать этого вплоть до наших встреч. Я верю, что они сдержат это обещание!", - написал американский лидер.

Накануне советник президента Южной Кореи по вопросам безопасности Чон Ый Ён сообщил, что глава КНДР предложил Трампу "как можно скорее" провести переговоры и с этой целью пригласил его посетить Пхеньян. По словам Чона, который передал Трампу соответствующее письмо от Кима, президент США принял приглашение и готов провести переговоры в мае.

Наряду с этим, Трамп объявил, что санкции против Северной Кореи сохранятся до тех пор, пока страны не заключат соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова. Лидер США подчеркнул, что остановка ядерной программы КНДР его не устроит.

Отметим, что ранее действующие главы США и КНДР никогда не встречались лично.
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