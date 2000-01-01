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Израиль и США готовят масштабную военную операцию в Сирии | Фото:11.03 07:48   MIGnews.com

Израиль и США готовят масштабную военную операцию в Сирии

США и Израиль намерены нанести массированные удары с воздуха по иранским целям на территории Сирии.

Об этом в воскресенье, 11 марта сообщает кувейтская газета "Аль-Джарида" со ссылкой на американские источники, передает Ynet.

По данным издания, провал переговоров главы французского МИД с руководством Ирана, которые происходили на прошлой неделе параллельно с переговорами Нетаниягу и Трампа в Вашингтоне, принесет разрушительные последствия военно-политической системе в нескольких ближневосточных странах, где усиливается влияние Ирана.

Отмечается, что военная разведка АМАН представила Вашингтону детальную карту военных объектов Ирана в Сирии.

План включает в себя операции против иранского присутствия в Сирии, Ливане и Ираке. В нем указываются конкретные цели для атаки в Сирии и на всей проиранской оси между Тегераном, Багдадом, Дамаском и Бейрутом, что позволит разорвать связующую ее нить, пишет газета.

Согласно информации портала, в случае, если базирующаяся в Ливане "Хизбалла" попытается помешать военной операции, она тоже станет объектом для удара.
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