11.03 07:18 MIGnews.com

Нетаниягу назвал три условия сохранения коалиции

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Ночью 10 марта прошла встреча главы правительства Биньямина Нетаниягу с лидерами ульрарелигиозных фракций в Кнессете.Стороны пытались разрешить “кризис с законом о призыве”.Встреча завершилась безрезультатно.По сообщению второго канала израильского ТВ со ссылкой на источники, близкие к Нетаниягу, тот назвал ортодоксам три основных условия сохранения нынешней правительственной коалиции.Изменения в законе о призыве будут одобрены юридическим советником правительства и главами фракций харедим, партия Кахлона согласится с редакцией этого закона, и публичное обещание министра обороны Авигдора Либермана позволить внести изменения в закон - даже в случае его несогласия с достигнутым компромиссом.Главы фракций харедим провели шабат в городе Бней-Брак, обсуждая закон о призыве с раввинами Эдельштейном и Каневски. Раввины позволили трем членам фракции Яадут А-Тора - Гафни, Маклеву и Ашеру провести дискуссию с Нетаниягу относительно закона о призыве.Раввин Каневски “глубоко изучил” проект изменения закона и дал депутатам зеленый свет на обсуждение с Нетаниягу. Депутаты заявили: “Все теперь зависит только от Нетаниягу. Если он хочет сохранить коалицию, можно достигнуть соглашения сегодня”. С другой стороны, депутаты-хасидим - Лицман, Поруш, Эйхлер и Мозес еще не получили одобрения со стороны своих раввинов.Компромисс, в настоящее время предлагаемый харедим выглядит так: относительно жесткий закон о призыве, освобождение от призыва для лиц, изучающих Тору, принятие закона в предварительном чтении до принятия бюджета. Литовские харедим готовы принять компромисс в таком виде, в то время как харедим он “не нравится”. Источник в Яадут а-Тора заявил: “Мы зашли так далеко, как только возможно, если правительство падет, то это - не наша вина”.Ожидается что сегодня, 11 марта, Нетаниягу встретится с главами фракций коалиции для обсуждения кризиса.