11.03 20:25 MIGnews.com

Эрдоган раскритиковал НАТО

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал позицию НАТО по Сирии в связи с отсутствием поддержки операции в Африне. Об этом сообщает агентство Anadolu в воскресенье, 11 марта."Как долго в НАТО будут игнорировать происходящее в Сирии? Когда альянс планирует оказать поддержку Турции, чьи границы подвергаются атакам террористов с сирийской территории?" — заявил турецкий лидер.Эрдоган подчеркнул, что протяжённость турецко-сирийской границы составляет 911 км."Когда же НАТО проявит себя? Как долго мне придётся выступать с подобными призывами?" —резюмировал президент Турции.Ранее Реджеп Эрдоган не исключил новых военных операций в Сирии.