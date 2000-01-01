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youtube11.03 20:25   MIGnews.com

Эрдоган раскритиковал НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал позицию НАТО по Сирии в связи с отсутствием поддержки операции в Африне. Об этом сообщает агентство Anadolu в воскресенье, 11 марта.

"Как долго в НАТО будут игнорировать происходящее в Сирии? Когда альянс планирует оказать поддержку Турции, чьи границы подвергаются атакам террористов с сирийской территории?" — заявил турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что протяжённость турецко-сирийской границы составляет 911 км.

"Когда же НАТО проявит себя? Как долго мне придётся выступать с подобными призывами?" —резюмировал президент Турции.

Ранее Реджеп Эрдоган не исключил новых военных операций в Сирии.
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