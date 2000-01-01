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flickr/Jim, the Photographer11.03 19:44   MIGnews.com

СМИ: Израиль откажется от членства в СБ ООН

Израиль не станет выдвигать свою кандидатуру в непостоянные члены Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает издание "Исраэль Хайом" со ссылкой на источники в израильском МИДе.

Отмечается, что израильские дипломаты более года работали за кулисами ООН, с целью заручиться поддержкой значительного количества стран на предстоящих выборах в Совете Безопасности, которые запланированы на июнь этого года.

По словам источников в МИД Израиля, дипломатам не удалось добиться необходимой поддержкой, и скорее всего, союзники будут проинформированы о решении Израиля не выдвигать свою кандидатуру.

Если бы Израиль стал членом Совбеза ООН, это стало бы крупным внешнеполитическим достижением для нашего государства.

В Совет Безопасности входит 15 членов: 5 постоянных и 10 непостоянных – временных, избираемых на два года.

Однако окончательное слово остается за Генассамблей ООН, и поэтому маловероятно, что Израиль бы стал непостоянным членом СБ ООН, так как Еврейское государство зачастую сталкивается там с предвзятым отношением.
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