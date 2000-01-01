11.03 18:29 MIGnews.com

Совет мудрецов Торы не пойдет на компромиссы

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Совет мудрецов Торы партии "Яхадут ха-Тора" отказывается принимать предложение министра юстиции Аелет Шакед, которое могло бы решить коалиционный кризис, связанный с законом об освобождении от военной службы студентов йешив в ЦАХАЛе.Об этом сообщает Times of Israel в воскресенье, 11 марта.Совет дал указания законодателям движения "Союз Израиля", чтобы они и дальше настаивали на принятии законопроекта до утверждения государственного бюджета 2019 года.В письме секретаря Совета мудрецов Торы говорится:"Мне было поручено довести до вашего сведения, что решение раввинов, входящих в Совет мудрецов Торы, о необходимости принять закон о призыве учащихся йешив до утверждения бюджета осталось без изменений. Вам предписано действовать в соответствии с этим решением".Ультрадоксы также потребовали принять закон в трех слушаниях до конца недели.