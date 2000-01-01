Совет мудрецов Торы не пойдет на компромиссы

Совет мудрецов Торы партии "Яхадут ха-Тора" отказывается принимать предложение министра юстиции Аелет Шакед, которое могло бы решить коалиционный кризис, связанный с законом об освобождении от военной службы студентов йешив в ЦАХАЛе.
Об этом сообщает Times of Israel в воскресенье, 11 марта.
Совет дал указания законодателям движения "Союз Израиля", чтобы они и дальше настаивали на принятии законопроекта до утверждения государственного бюджета 2019 года.
В письме секретаря Совета мудрецов Торы говорится:
"Мне было поручено довести до вашего сведения, что решение раввинов, входящих в Совет мудрецов Торы, о необходимости принять закон о призыве учащихся йешив до утверждения бюджета осталось без изменений. Вам предписано действовать в соответствии с этим решением".
Ультрадоксы также потребовали принять закон в трех слушаниях до конца недели.