"Встреча США и КНДР будет очень полезна для Израиля"
Заместитель премьер-министра Израиля Михаэль Орен ("Кулану") прокомментировал сообщения о предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как стало известно, глава Белого дома принял предложение северокорейского лидера провести встречу.
В интервью одной израильской радиостанции Орен заявил, что данная встреча "будет очень полезна для Израиля".
"Иран очень внимательно будет следить за этой встречей. Они [в Тегеране] видят, что президент США не идет на компромисс по ядерной проблеме. При этом КНДР – одна из составных частей этой проблемы", - цитирует Аруц Шева слова замминистра.
По его словам именно сейчас "подходящий момент" не позволить Ирану достичь ядерного потенциала.
"Мы призываем к фундаментальным изменениям в ядерной сделке или ее аннулированию, в том числе к особому внимания к пункту, который позволяет Ирану достичь ядерного потенциала через десять лет", - подчеркнул Орен.
Он добавил, что "сильная сторона американского лидера в том, что он умеет поступать неожиданно".