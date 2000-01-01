11.03 16:55 MIGnews.com

"Встреча США и КНДР будет очень полезна для Израиля"

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Заместитель премьер-министра Израиля Михаэль Орен ("Кулану") прокомментировал сообщения о предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как стало известно, глава Белого дома принял предложение северокорейского лидера провести встречу.В интервью одной израильской радиостанции Орен заявил, что данная встреча "будет очень полезна для Израиля"."Иран очень внимательно будет следить за этой встречей. Они [в Тегеране] видят, что президент США не идет на компромисс по ядерной проблеме. При этом КНДР – одна из составных частей этой проблемы", - цитирует Аруц Шева слова замминистра.По его словам именно сейчас "подходящий момент" не позволить Ирану достичь ядерного потенциала."Мы призываем к фундаментальным изменениям в ядерной сделке или ее аннулированию, в том числе к особому внимания к пункту, который позволяет Ирану достичь ядерного потенциала через десять лет", - подчеркнул Орен.Он добавил, что "сильная сторона американского лидера в том, что он умеет поступать неожиданно".