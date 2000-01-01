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youtube 11.03 16:55   MIGnews.com

"Встреча США и КНДР будет очень полезна для Израиля"

Заместитель премьер-министра Израиля Михаэль Орен ("Кулану") прокомментировал сообщения о предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как стало известно, глава Белого дома принял предложение северокорейского лидера провести встречу.

В интервью одной израильской радиостанции Орен заявил, что данная встреча "будет очень полезна для Израиля".

"Иран очень внимательно будет следить за этой встречей. Они [в Тегеране] видят, что президент США не идет на компромисс по ядерной проблеме. При этом КНДР – одна из составных частей этой проблемы", - цитирует Аруц Шева слова замминистра.

По его словам именно сейчас "подходящий момент" не позволить Ирану достичь ядерного потенциала.

"Мы призываем к фундаментальным изменениям в ядерной сделке или ее аннулированию, в том числе к особому внимания к пункту, который позволяет Ирану достичь ядерного потенциала через десять лет", - подчеркнул Орен.

Он добавил, что "сильная сторона американского лидера в том, что он умеет поступать неожиданно".
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