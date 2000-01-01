11.03 14:44 MIGnews.com

Израиль и США не вынесут последствий войны с Ираном

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США и Израиль не смогут справиться с ущербом, который им принесет конфронтация с Ираном.Об этом в воскресенье, 11 марта заявил заместитель начальника штаба ВС Ирана генерал-майор Голям Али Рашид, передает арабское издание Fars.По словам военачальника, в настоящий момент, развитие и углубление региональной силы Ирана усложнили любое решение противостоять Исламской Республике, так как это приведет к "невообразимым затратам"."Сегодня сионистский режим лучше, чем раньше, понимает мощь Исламской Республики Иран в регионе, потому он будет избегать провокаций, так как он не может справиться с конфронтацией с Ираном и не может позволить себе ее стоимость", - подчеркнул Рашид.Он также посоветовал США избежать вмешательства в конфликт между Ираном и Израилем, уточняет издание.