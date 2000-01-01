Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Иран: Израиль и США не вынесут последствий войны с Ираном | Фото:11.03 14:44   MIGnews.com

Израиль и США не вынесут последствий войны с Ираном

США и Израиль не смогут справиться с ущербом, который им принесет конфронтация с Ираном.

Об этом в воскресенье, 11 марта заявил заместитель начальника штаба ВС Ирана генерал-майор Голям Али Рашид, передает арабское издание Fars.

По словам военачальника, в настоящий момент, развитие и углубление региональной силы Ирана усложнили любое решение противостоять Исламской Республике, так как это приведет к "невообразимым затратам".

"Сегодня сионистский режим лучше, чем раньше, понимает мощь Исламской Республики Иран в регионе, потому он будет избегать провокаций, так как он не может справиться с конфронтацией с Ираном и не может позволить себе ее стоимость", - подчеркнул Рашид.

Он также посоветовал США избежать вмешательства в конфликт между Ираном и Израилем, уточняет издание.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:13
Российскую базу в Сирии вновь пытались атаковать БПЛА
14:10
Shell будет покупать газ с месторождения Левиафан
14:08
Си Цзиньпин может оставаться пожизненным президентом Китая
13:35
Аббас: Мы бойкотируем Вашингтонскую конференцию по Газе
13:08
Моше Яалон намерен вернуться в большую политику
12:54
Хиллари Клинтон не успокаивается
12:33
Развозов потребовал положить конец афере ультраортодоксов
12:17
Террористы обстреляли солдат ЦАХАЛа в Рамалле
11:41
Жительница Шуафата подозревается в подготовке к теракту
11:33
Кахлон: мы готовы к выборам
11:32
Нетаниягу министрам: нас не устроит коалиция с 61 мандатами
11:15
Беннетт: Нетаниягу играет со страной
11:13
С посольства в Лондоне сорвали иранский флаг
10:53
Вещество, которым отравили Скрипаля, нашли в ресторане
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus