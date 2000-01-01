Си Цзиньпин может оставаться пожизненным президентом Китая

По данным издания, за внесение поправок в конституцию, которые предложила Коммунистическая партия Китая, проголосовали 2958 человек, двое были против, трое воздержались. Таким образом председатель Китая Си Цзиньпин сможет оставаться у власти неограниченное количество времени.
Кроме того, китайские депутаты одобрили внесение в текст конституции имени и идеи Си Цзиньпина о "развитии социализма с китайской спецификой в новую эру", уточняет издание.
Издание отмечает, что лимит, который сегодня убрали, был разработан с целью не допустить появления "вечного" лидера, как Мао Цзедун, сделав упор на коллективное руководство, а не на единоличное правление и культ личности.
По словам пресс-секретаря сессии Чжан Есуй, необходимость внесения поправок назрела в связи с "революционными изменениями" обстановки в стране.
Отметим, что ограничение на срок прибывания у власти в Китае был введен в 1982 году.