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Си Цзиньпин может оставаться пожизненным президентом Китая | Фото:11.03 14:08   MIGnews.com

Си Цзиньпин может оставаться пожизненным президентом Китая

Парламент Китая одобрил поправку к Конституции, которая исключает пункт, ограничивающий пребывание на должности президента страны двумя сроками по пять лет.

Об этом в воскресенье, 11 марта сообщает South China Morning Post, передает Arutz Sheva.

По данным издания, за внесение поправок в конституцию, которые предложила Коммунистическая партия Китая, проголосовали 2958 человек, двое были против, трое воздержались. Таким образом председатель Китая Си Цзиньпин сможет оставаться у власти неограниченное количество времени.

Кроме того, китайские депутаты одобрили внесение в текст конституции имени и идеи Си Цзиньпина о "развитии социализма с китайской спецификой в новую эру", уточняет издание.

Издание отмечает, что лимит, который сегодня убрали, был разработан с целью не допустить появления "вечного" лидера, как Мао Цзедун, сделав упор на коллективное руководство, а не на единоличное правление и культ личности.

По словам пресс-секретаря сессии Чжан Есуй, необходимость внесения поправок назрела в связи с "революционными изменениями" обстановки в стране.

Отметим, что ограничение на срок прибывания у власти в Китае был введен в 1982 году.
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