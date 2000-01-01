11.03 13:08 MIGnews.com
Моше Яалон намерен вернуться в большую политику
Бывший министр обороны Моше Яалон вчера объявил о своих планах вернуться в политику.
Об этом в воскресенье, 11 марта сообщает The times of Israel
.
В интервью 10-му каналу он рассказал, что планирует возглавить новую партию во время следующих выборов и сразиться за место премьер-министра.
В то время, как коалиция балансирует на грани распада, Яалон подтвердил давние слухи о возвращении в политическую деятельность, отмечает издание.
По словам Яалона, он уже готовится запустить свою кампанию, чтобы занять место Биньямина Нетаниягу, под руководством которого он выполнял обязанности министра обороны.
"Я готов стать лидером. Я готов пересечь страну и построить свою политическую базу", - подчеркнул бывший член партии "Ликуд".
Поделиться
Все по теме
Комментарии