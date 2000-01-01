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Моше Яалон намерен вернуться в большую политику | Фото:11.03 13:08   MIGnews.com

Моше Яалон намерен вернуться в большую политику

Бывший министр обороны Моше Яалон вчера объявил о своих планах вернуться в политику.

Об этом в воскресенье, 11 марта сообщает The times of Israel.

В интервью 10-му каналу он рассказал, что планирует возглавить новую партию во время следующих выборов и сразиться за место премьер-министра.

В то время, как коалиция балансирует на грани распада, Яалон подтвердил давние слухи о возвращении в политическую деятельность, отмечает издание.

По словам Яалона, он уже готовится запустить свою кампанию, чтобы занять место Биньямина Нетаниягу, под руководством которого он выполнял обязанности министра обороны.

"Я готов стать лидером. Я готов пересечь страну и построить свою политическую базу", - подчеркнул бывший член партии "Ликуд".
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