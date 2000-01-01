11.03 12:33 MIGnews.com

Развозов потребовал положить конец афере ультраортодоксов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид") направил сегодня утром официальное письмо в канцелярию министра сельского хозяйства Ури Ариэля, ответственного за альтернативную службу.Поводом для обращения послужило расследование, опубликованное в газете "Едиот Ахронот". Речь в нем идет о массовых нарушениях и злоупотреблениях, связанных с альтернативной службой ("ширут леуми") в ультрорелигиозном секторе.Как сказано в материале, в настоящий момент около 1600 представителей ультраортодоксальной общины официально проходят альтернативную службу. При этом фактически большинство из них не выполняют никаких обязанностей, продолжая при этом получать все причитающиеся им выплаты и льготы. Как выяснили журналисты, многие "работники" приходят к месту службы только во время проверок. Некоторые служат и вовсе только "на бумаге"."Речь идет о десятках миллионов шекелей в месяц, напрямую украденных из государственного бюджета, - говорит депутат Кнессета, - А это означает, что деньги забирают у простых граждан. Я требую немедленно разобраться в данной ситуации и положить конец этому вопиющему нарушению закона и здравого смысла. "Харедим" не желают служить в армии, об этом сказано уже очень много слов. Теперь выясняется, что даже альтернатива, предлагаемая государством, для них не подходит. Гражданская служба могла бы стать для ультрарелигиозной молодежи прекрасным решением - отдать долг своей стране и интегрироваться в общество. Но, как видно, в этом секторе привыкли только получать, а не отдавать. И интересно, что никакие соображения веры не мешают этим гражданам принимать деньги и льготы за ту работу, которой они не выполняли. И – я обязан напомнить – это бюджетные деньги, взятые из налогов всех остальных граждан, которые работают и служат в армии. Поэтому я написал письмо министру Ури Ариэлю, в ведении которого находится контроль за альтернативной службой. Я требую положить конец беззаконию, воровству и вопиющей несправедливости".Пресс-служба депутата Кнессета Константина Развозова ("Еш Атид")