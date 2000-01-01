11.03 12:25 MIGnews.com

Блеф "национальной службы" харедим

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В решительный день коалиционного кризиса из-за закона о призыве для харедим газета Едиот Ахронот опубликовала большое расследование о том, что творится с так называемой “альтернативной службой” для ультра-ортодоксов.Газета утверждает, что значительное большинство молодых харедим, на бумаге проходящих альтернативную службу, на деле просто получают от государства деньги - и бонусы, полагающиеся после “демобилизации”.Из 1600 ультра-ортодоксов, зачисленных на альтернативную службу “подавляющее большинство просто не работает”. Они получают деньги - и речь идет о сотнях тысяч шекелей в месяц. В некоторых случаях они появляются там и здесь, например, когда координатор предупреждает их о возможной проверке. В наиболее вопиющих случаях, они вообще никогда не появлялись на службе, а положенные им деньги перечисляют ассоциациям, в которых якобы работают.Управлению Гражданской Службы “известно о проблеме”, но оно мало что может сделать, поскольку в его штате лишь два инспектора, и министерство финансов на протяжении многих лет попросту отказывается выделить средства на дополнительных инспекторов и проверку исполнения закона. Несмотря на описанный и признанный властями бардак, глава управления Шалом Герби именно в эти дни путешествует по странам Азии с тем, чтобы организовать новый, сказочный вид “альтернативной службы” - в домах ХАБАД по всему миру.Идея за альтернативной службой - организовать интеграцию молодых харедим в израильское общество путем обязательной гражданской службы, вместо призыва в ЦАХАЛ. Правительство установило ежегодные квоты подобного призыва - 2 тысячи человек. Квоты не наполнялись ни разу, и за последние годы на альтернативную службу шло примерно 50% от тех, кого намеревались на нее призвать, в прошлом году - 40%.Есть три основных направления, по которым харедим идут на альтернативную службу. Первое - служба в силах безопасности - полиции, пожарных частях, ШАБАС, ЗАКА и Ихуд Ацала. Здесь служат примерно 300 человек - и речь идет об очень высокой явке и реальной работе. За этим следуют министерства и государственные ведомства - управление безопасности на дорогах, управление налогообложения, офис судебного пристава. Здесь стандарты не настолько высоки, но сотрудники, по меньшей мере, обязаны “проводить карточку” в начале и конце рабочего дня.Самой проблемной является “служба” в социальных и образовательных ассоциациях. Сюда включены не только больницы, психиатрические центры и ассоциации Яд Сара, но также и ассоциации вроде Штилим Рахим для детей со специальными потребностями, не включенная в государственный регистр, ассоциация Шмияху в Бней-Браке - не получившая государственного разрешения на свою деятельность, или Эйнотах в Хайфе, целью которой является “распространение иудаизма среди молодежи”.Масса ассоциаций подобного рода получила квоты на прием харедим на “альтернативную службу”. Этот создает негативный стимул регистрации харедим - даже если речь идет о фиктивных сотрудниках, и для них это выгодная сделка. Жалованье “альтернативного солдата” составляет от 400 шекелей в месяц и до 3800 шекелей для семейных, и семейные составляют подавляющее большинство “призванных”.После “демобилизации” те, кто служил в социальных и образовательных институтах получают бонус в размере 6600 шекелей, те кто служил в полиции, ШАБАС и ЗАКА - 8880 шекелей. В среднем, “призывники” харедим должны служить 30 часов в неделю на протяжении двух лет или 20 часов в неделю на протяжении трех лет. Многие из них перед призывом получают стипендию от министерства по делам религий - и речь идет о десятках тысяч шекелей государственных денег в каждом случае. В реальности, по данным Едиот Ахронот, доля тех, кто служит положенные часы (за исключением сил безопасности) не превышает 20%.Газет также выяснила, что в более чем 80% случаев посещаемость на рабочем месте регистрируют координаторы из ассоциации “Хаверим”, получивший в результате тендера в 2011 году право на организацию альтернативной службы для харедим. Координаторов никто и никак не контролирует. Поскольку большинство координаторов - сами харедим, и работают по ивритскому календарю они “пробивают” и свои карточки, и карточки своих подопечных в государственные праздники, когда нет никакого шанса на то, чтобы общественные организации работали.Для молодых ультраортодоксов, в принципе, речь идет об очень выгодной сделке. 70% из них начинают службу уже будучи женатыми, зачастую с детьми. В этом случае они могут рассчитывать на получение от 1000 до 3883 шекелей в месяц - за фиктивную работу или несколько часов работы в месяц. Половина этих людей работает параллельно еще где-то.Естественно что все описанное - питательная среда для самой невероятной коррупции. Едиот Ахронот рассказывает о том, что в одной ассоциации “добровольцы получают за фиктивную работу 2400 шекелей в месяц от государства, и отдают половину этой суммы руководству. Глава одного хасидского центра набрал десятки “добровольцев” из числа собственных учеников. они записаны фиктивными сотрудниками благотворительной организации, на деле продолжают учится в йешиве, получая зарплату от государства и надбавку от йешивы - в общей сумме 4100 шекелей в месяц.По самым минимальным подсчетам, государство выбрасывает на такого рода “комбинации” и создание видимости альтернативной службы 30 миллионов шекелей в в год.