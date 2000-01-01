11.03 11:32 MIGnews.com

Нетаниягу министрам: нас не устроит коалиция с 61 мандатами

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Нетаниягу на встрече министров Ликуда прокомментировал перспективы надвигающихся парламентских выборов.Нетаниягу заявил: “Мы работаем ради стабильного правительства, которое продолжит функционировать до ноября 2019 года. У нас были большие достижения, и перед нами - не маленькие задачи, и потому все фракции должны достигнуть согласия. Граждане Израиля требуют стабильного правительства которое закончит свою каденцию”.Нетаниягу добавил: “Одна вещь ясна: с 61 мандатами правительство не продержится, и это не вариант, и потому и сегодня мы продолжим наши усилия для достижения компромисса”.