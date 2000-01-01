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Беннетт: Нетаниягу играет со страной 11.03 11:15   MIGnews.com

Беннетт: Нетаниягу играет со страной

Глава Еврейского Дома Нафтали Беннет резко осудил коалиционный кризис, который он назвал “фиктивным”.

Беннетт заявил: “Я вынужден сказать, что Нетаниягу сейчас ведет нас к своим личным выборам, как будто речь идет об игре. Мы будем вынуждены переосмыслить ситуацию”.

Беннетт также выступил с угрозой против Нетаниягу: “Государством следует управлять ответственно. Я его полностью поддерживал, несмотря на расследования, и принимал все. У нас были разногласия - но по делу. Если премьер-министр решил вести страну на выборы, которые обойдутся в миллиарды, это очень серьезно, и общество предъявит ему счет”.

Ранее Беннетт сказал: “Это - фиктивный кризис, который может быть разрешен, все зависит от пожеланий Нетаниягу, и общество не простит того, кто подтолкнул его к выборам, в которых нет никакой необходимости”.

Беннетт также подчеркнул: “Мы - не страна третьего мира, где выборы случаются каждые два года, и я хочу сказать обществу, все это не имеет под собой никакого основания”.
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