11.03 09:33 MIGnews.com

Израиль опасается химических атак ISIS в Европе

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Контртеррористическое бюро при Совете национальной безопасности Израиля обеспокоено тем, что террористы ISIS могут планировать проведение химических нападений в Европе в ближайшие месяцы.Бюро намерено выпустить рекомендации по вопросам поездок за границу для десятков тысяч израильтян, которые планируют провести отпуск в Европе в связи с предстоящим праздником Песах. Об этом сообщает Второй канал израильского ТВ.Отмечается, что бюро сильно встревожено тем, что иностранные боевики, воевавшие в Сирии и Ираке на стороне джихадистов ISIS, могут вернуться домой в Европу. Они составляют потенциальную угрозу, так как могут планировать атаки, такие как, например нападение на толпу на грузовике в Берлине в конце декабря прошлого года.Напомним, что 19 декабря 2016 года, тунисец за рулем грузовика протаранил рождественскую ярмарку в Берлине. В результате инцидента погибли 12 человек, в том числе и израильский турист. 56 человек получили ранения.Контртеррористическое бюро также обеспокоено тем, что боевики ISIS попытаются провести массовые химические атаки в главных городах Европы. Самое главное, что бомбы могут быть изготовлены с помощью легкодоступных материалов, которые продаются в супермаркетах в разделе товаров для дома.