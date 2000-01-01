11.03 08:28 MIGnews.com

Прокуроров, назначенных Обамой, попросили уйти

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Генпрокурор США Джефф Сешнс попросил уйти в отставку 46 федеральных прокуроров, назначенных бывшим президентом Бараком Обамой. По словам Сешнса такой шаг поможет "обеспечить согласованный процесс смены руководства".Остальные 47 из 93 прокуроров, назначенные предыдущей администрацией, уже добровольно покинули свою должность, согласно заявлению министерства юстиции. Уйти в отставку также попросили прокурора Манхэттена Приту Бхарара. Однако сам Дональд Трамп был намерен оставить его в должности.Представители прокуратуры Манхэттена пока не прокомментировали информацию о возможной отставке Приту Бхарара.В министерстве юстиции добавили, что прокуроры, назначенные Обамой, продолжат свою работу, пока новая администрация не утвердит в должности их преемников.